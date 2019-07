Misa Amane e Rem di Death Note tornano in una fanart

Sono passati tantissimi anni dalla conclusione di quel capolavoro noto come Death Note. La serie ha conquistato tantissimi fan negli anni nonostante la sua brevità, affermandosi come una delle opere più significative degli anni 2000. Anche ad anni di distanza, tanti appassionati conservano un buon ricordo del manga e anime e per i suoi personaggi.

In questo periodo, Takeshi Obata sta tornando con una mostra relativa a tutta la sua carriera intitolata "Never Complete" e, naturalmente, non poteva mancare Death Note. Proprio questo manga tuttavia è tornato in auge in rete grazie alla splendida fan art di un utente che sta spopolando negli ultimi giorni su Twitter. はんくり/hungry_clicker ha condiviso sul suo account del popolare social una illustrazione che ritrae Misa Amane, modella e secondo Kira, e Rem, lo shinigami che ha seguito la ragazza.





La fan art è in stile anime, anche se con un tratto esteticamente diverso da quello a cui siamo stati abituati da Takeshi Obata e che forse si conforma più al genere moderno che si vede in alcuni shonen di oggi. Tuttavia, la protagonista femminile di Death Note spicca sicuramente in questa nuova illustrazione, sempre vestita da gothic lolita, mentre al suo fianco c'è lo shinigami Rem con le sue tinte spente e scure.

Vi piace questo ritorno sulla scena di Death Note? Pur avendo dimezzato la sua vita, Misa Amane visse una vita felice con Light Yagami, decidendo però di suicidarsi ad un anno circa dalla scomparsa dell'amato. Lo shinigami Rem, invece, fu vittima delle macchinazioni di Light e decise di sacrificarsi per salvare la vita alla ragazza che proteggeva.