Misato Katsuragi in nero in questo cosplay a tema Neon Genesis Evangelion

Ci sono pochi anime che possono vantare un sostegno pari a quello di Neon Genesis Evangelion, prodotto di nicchia poi diventato virale. Nato nel 1995 a opera di studio Gainax e, soprattutto, della visione e filosofia del regista Hideaki Anno, è uno degli anime cult che prima o poi ogni appassionato deve assolutamente guardare.

Neon Genesis Evangelion segue Shinji Ikari, un adolescente che viene reclutato dall'organizzazione NERV per pilotare un gigante robot chiamato Eva per combattere contro creature sconosciute chiamate Angeli. La serie è diventata nota per la sua trama psicologica complessa, la simbologia religiosa e la sua rilevanza culturale nella società giapponese. Il successo portò alla realizzazione di una nuova versione di Evangelion con una tetralogia cinematografica.

I quattro film di Rebuild of Evangelion, prodotti dal 2007 al 2021, sono una reinterpretazione della serie originale con animazione e trame aggiornate. I primi tre film sono stati descritti come una rivisitazione della serie originale, mentre il quarto film si discosta notevolmente dalla trama originale. Essendo in grossa parte una rivisitazione, ci sono quasi tutti i personaggi che tornano dalla loro prima serie.

Misato Katsuragi è uno dei personaggi principali di Neon Genesis Evangelion. Presente sia nella serie del 1995 che nei quattro film pubblicati dopo il 2000, mantiene lo stesso ruolo. È il comandante operativo della NERV e la tutrice di Shinji Ikari.