Miss Hokusai: il capolavoro del 2015 arriva su Tim Vision con l'adattamento di Cannarsi

Nel corso della giornata di ieri, Yamato Animation ha pubblicato sul proprio canale YouTube il trailer di Miss Hokusai - Mirto Crespo, lo splendido film d'animazione giapponese del 2015 diretto da Keiichi Hara e ora disponibile su Tim Vision. Qui sopra potete dare un'occhiata al video, con tanto di doppiaggio diretto dal celebre Gualtiero Cannarsi.

Cannarsi, direttore del doppiaggio italiano di alcuni grandi classici anime, tra cui diversi film di Studio Ghibli e la vecchia versione di Neon Genesis Evangelion, dovrebbe essere responsabile sia della stesura dei dialoghi che della direzione. Purtroppo Yamato non ha condiviso dettagli sullo staff, limitandosi a rivelare unicamente i nomi dei doppiatori dei due protagonisti, ovvero Rossa Caputo (O-Ei) e Pino Insegno (Hokusai).

Nel caso in cui non lo conosceste, vi ricordiamo che il film d'animazione Miss Hokusai - Mirto Crespo è ispirato a un manga degli anni '80, e racconta la storia di Hokusai O-Ei, figlia maggiore del celebre artista giapponese Hokusai Katsushika. Vissuta nella prima metà dell’Ottocento a Edo, l'antica Tokyo, O-Ei fu una pittrice di grande talento ma visse gran parte della sua vita cercando di affrancarsi dall'influenza del padre e acquisire una sua fisionomia di donna e di artista.

Qui sotto trovate il link per il noleggio del film, che può essere vostro per 48 ore alla modica cifra di € 7,99. La scadenza è fissata per il 31 agosto 2020.