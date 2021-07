Miss Kobayashi's Dragon Maid: la celebre cosplayer Enako nei panni di Tohru

Dopo un grande successo della prima stagione, l'amatissimo studio Kyoto Animation è tornato finalmente sul piccolo schermo con la nuova ed attesissima stagione di Miss Kobayashi's Dragon Maid. Ovviamente, i cosplayer non hanno immediatamente perso occasione di tornare nei panni dei personaggi dell'opera.

La seconda stagione di Miss Kobayashi's Dragon Maid è disponibile anche nel nostro Paese grazie a Crunchyroll che ha acquistato i diritti dell'anime per una trasmissione in simulcast con sottotitoli in italiano. Ad ogni modo, per omaggiare questo ritorno in tv non poteva che mancare l'intervento di Enako, una delle cosplayer più famose in Giappone, con una sua interpretazione personale.

Se non avete mai sentito parlare della talentuosa artista in questione, Enako è colei che nel 2020 è riuscita a guadagnare la cifra monstre di 50 milioni di yen (400 mila euro al cambio attuale) ed è tra gli influencer più popolari nel Sol Levante. Per festeggiare il ritorno della serie televisiva la cosplayer ha posato per la rivista Monthly Action nei panni di Tohru, protagonista dell'anime. Potete dare un'occhiata alle foto scattate per l'occasione nella galleria in calce alla notizia.

E voi, invece, state seguendo settimanalmente l'anime su Crunchyroll? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.