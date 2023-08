Miss Kobayashi's Dragon Maid: un cosplay di Lucoa a cui non siete pronti

Gettatevi nel mondo dei draghi con Miss Kobayashi's Dragon Maid un divertente anime disponibile su Crunchyroll tratto dall'omonimo manga, disponibile anche in Italia da diversi mesi grazie a J-POP, arrivata a pubblicare il volume 13 nel nostro paese. La protagonista è una povera impiegata che si ritrova ad avere a che fare con un drago.

Kobayashi dovrà vivere con l'arzilla e pimpante Tooru, che vuole lavorare per lei come cameriera come ringraziamento per averla salvata. Tooru in realtà è un drago che riesce a prendere sembianze umane, tralasciando però qualche dettaglio draconico tra corna e qualche scaglia. Con simpatia, le giornate vanno avanti, ma nel tempo vengono presentati altri draghi famosi e non che riescono a entrare in questa vita quotidiana nipponica.

Lucoa, il cui nome completo è Quetzalcoatl, è un personaggio di Miss Kobayashi's Dragon Maid che fa la sua comparsa molto dopo quella di Tooru ed è diventata in fretta molto popolare grazie al suo fascino femminile nella sua forma umana. Lucoa è un potente drago, il Quetzalcoatl per l'appunto, originariamente venerato come divinità, che è stata esiliata dalla sua dimensione per un comportamento improprio. Nella forma umana, Lucoa è una donna dalle curve attraenti, spesso indossando abiti osé che contraddistinguono il suo aspetto. Sebbene Lucoa sia spesso raffigurata come una figura sensuale, è anche un personaggio affettuoso e premuroso. Si lega in particolare a un bambino di nome Shouta, ma le sue interazioni sono innocenti e protettive.

In questo cosplay di Lucoa però si intravede soltanto un lato del drago, quello più famoso e noto, ovvero quello sensuale. Mayweda ha infatti posto l'accento su questo punto, indossando il cappello di Lucoa con la maglietta nera e gli shorts di jeans. Per una foto di un altro tono, ecco un cosplay della tenera Kana.