Miss Kobayashi's Dragon Maid debutta in Italia con J-POP Manga

Una grande novità manga sta per arrivare nel nostro Paese. Attraverso un comunicato diffuso attraverso i propri social media ufficiali, J-POP Manga ha presentato Miss Kobayashi’s Dragon Maid, opera dell’autore Coolkyousinnjya che ha ispirato una delle serie anime più apprezzate dell’ultimo periodo.

L’etichetta che si occupa della serializzazione di manga per Edizioni BD ha da pochissimo annunciato l’uscita italiana di Miss Kobayashi’s Dragon Maid, l’esilarante commedia fantasy di Coolkyousinnjya. Entrambi i primi due volumi del manga saranno disponibili in fumetteria, libreria e store online a partire dal 19 gennaio. In esclusiva per la prima tiratura, il volumetto numero uno arriverà in edizione variant.

La serializzazione è cominciata, in patria, nel 2013 sulla rivista Monthly Action di Futabasha. Nel 2018, ha superato il milione di copie in circolazione in tutto il mondo. Il successo di Miss Kobayashi’s Dragon Maid ha ispirato una serie anime, di cui sono già disponibili due stagioni sul catalogo di Crunchyroll.

L’opera segue le disavventure della signorina Kobayashi, un’impiegata tipo che vive una vita ordinaria, tra lavoro e serate passate in casa, in totale solitudine. Tutto cambia quando salva la vita della giovane Tohru. Ella, infatti, è un drago. Intenzionata a ricambiare il debito, l’adorabile ragazza insiste per trasferirsi nel piccolo appartamento di Kobayashi, così da poterla servire in qualsiasi modo lei desideri. La vita con un drago, però, non è per nulla semplice.

E voi, seguirete questa novità del catalogo dell'editore?