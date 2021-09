Miss Kobayashi's Dragon Maid: un esplosivo cosplay di Lucoa della cinese Takomayuyi

Negli uffici giapponesi si sa, c'è molto lavoro, e la povera Kobayashi avverte tutto lo stress lavorativo. Per questo non fa mai male ritrovarsi una draghetta come cameriera che allevia lo stress giornaliero. E poi, Kobayashi adora le cameriere dell'epoca vittoriana, approfittando quindi della presenza di Tohru in Miss Kobayashi's Dragon Maid.

Questa bizzarra storia nata dalla mente di Cool-kyo Shinja viene pubblicata dal 2013 sulla rivista Monthly Action di Futabasha e, grazie al suo successo, ha ottenuto anche un anime. Abbiamo quindi visto le protagoniste Tohru e Kobayashi anche in TV e le due, pian piano, si sono ritrovate circondate di umani e altri draghi di varia tipologia.

Tra i vari draghi che si manifestano nella serie di Miss Kobayashi's Dragon Maid c'è anche Quetzalcoatl, un'ex divinità drago che ora si fa chiamare semplicemente Lucoa. Stabilitasi nel mondo umano a causa di un giovane convinto di aver evocato un demone, si presenta come una donna alta e slanciata con un fisico molto curvilineo. In passato, l'abbiamo vista in una rappresentazione reale grazie al cosplay di Lucoa creato da Kaho Shibuya. Si aggiunge però negli scorsi giorni la realizzazione di una modella cinese, Takomayuyi.

In un post con due foto caricato sul suo account Instagram e che ha già raggiunto 18.000 like, la cosplayer cinese ci mostra la divinità Quetzalcoatl riprendendo i dettagli principali del personaggio, ovvero un vestito molto semplice formato solo da una canotta nera e un cappello rosa, le corna e l'eterocromia, ovvero gli occhi di due colori diversi. Questo cosplay di Lucoa vi intriga? Fatecelo sapere nei commenti. Non perdetevi poi il cosplay di Tohru realizzato dalla bravissima Enako.