Miss Kobayashi's Dragon Maid: Kaho Shibuya vi seduce col cosplay dell'ex dea Quetzalcoatl

Ci sono tanti anime che finiscono nel dimenticatoio dopo una prima stagione fallimentare a causa di una storia insipida o personaggi dimenticabili. C'è poi chi con simpatia riesce a conquistare anche una seconda stagione. Tra chi ha vinto la gara al rinnovo c'è Miss Kobayashi's Dragon Maid, anime sulle draghette antropomorfizzate.

Oltre la protagonista Tohru, che accompagna come cameriera la signorina Kobayashi, durante Miss Kobayashi's Dragon Maid vengono presentati diversi personaggi e inevitabilmente tanta dell'attenzione è stata catturata da Quetzalcoatl. Vecchia amica di Tohru, la sua forma è quella del dio azteco dall'aspetto di un grosso serpente piumato. Ovviamente se la sua versione draconica non attira, non si può dire lo stesso per l'aspetto umano.

Infatti Quetzalcoatl si fa vedere come una ragazza alta e formosa, con capelli di varie sfumature che vanno dal biondo al verde, e due occhi di colori diversi. Su di lei sono state create diverse fan art ma ovviamente al personaggio sono stati dedicati anche dei cosplay. A presentarne uno c'è Kaho Shibuya, ex pornostar ormai cosplayer famosa, che su Instagram ha presentato il suo cosplay sexy di Quetzalcoatl.

In basso potete guardare il post con un intero set fotografico che vedono Kaho Shibuya in diverse pose. Nonostante la facilità del cosplay per certi versi, va notato come la modella abbia dedicato particolare cura a tutti i dettagli del vestito e del travestimento, come già accaduto per tanti suoi cosplay come quello di Tsunade. Il resto ovviamente è merito del suo fisico prorompente, cosa ne dite di questo cosplay a tema Miss Kobayashi's Dragon Maid?