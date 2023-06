Miss Kobayashi's Dragon Maid: una Lucoa spregiudicata nel cosplay di Nekoneko

I draghi sono esseri pericolosi e terrificanti. Eppure non tutti li vedono così, come l'autore Coolkyoushinja che ha deciso di far ruotare un manga intorno a loro. Ma questi draghi sono molto diversi dal solito dato che, se nella loro forma bestiale fanno già poca paura, ne fanno ancora meno nella forma umana di Miss Kobayashi's Dragon Maid.

Tohru, un drago proveniente da un mondo magico, si trasforma in una giovane donna per servire Kobayashi. La loro convivenza porta a situazioni comiche e a momenti teneri di amicizia e comprensione reciproca, ma nel corso della storia tanti altri draghi si affolleranno intorno alla povera impiegata Kobayashi.

Anche il drago Quetzalcoatl si unisce a Miss Kobayashi's Dragon Maid, ma facendosi chiamare Lucoa. Appartenente alla razza dei draghi, Lucoa è un'ex dea che è stata esiliata dal suo regno celeste. Personaggio divertente e un po' eccentrico, ha un atteggiamento rilassato e ama godersi la vita sulla Terra. La sua personalità allegra e spensierata la rende un'aggiunta divertente alla storia. Tuttavia, nonostante il suo comportamento spensierato, Lucoa ha una profonda saggezza e spesso dà consigli preziosi ai suoi amici.

La cosplayer Nekoneko si è cimentata proprio in un cosplay di Lucoa a casa, senza farle indossare il classico top nero. Oltre i pantaloncini di jeans corti e il classico cappello rosa dal quale spuntano le corna solo parzialmente nascoste, questa Lucoa indossa un maglioncino grigio molto sbracciato e poco coprente, dando vita a una versione diversa del personaggio. Ecco anche un cosplay della tenera Kana dallo stesso anime che può provare a incentivarvi nello scoprire il potenziale di Miss Kobayashi's Dragon Maid.