Miss Kobayashi's Dragon Maid: novità per la stagione 2, torna Kyoto Animation

Miss Kobayashi's Dragon Maid è una delle produzioni più riuscite di casa Kyoto Animation, forte di un florido merchandising e di una discreta popolarità. Già da tempo era stata annunciata una seconda stagione, tuttavia, per una serie di motivi, il sequel ha smesso di far parlare di sé nascondendosi all'ombra di altri anime.

Nonostante ciò, l'ultima fatica di KyoAni è riuscita a ritagliarsi un'importante fetta di pubblico, a riprova dei numerosi cosplay dedicati ai personaggi principali della serie. La stagione 2, annunciata nel febbraio 2019, è stata sommersa da ritardi e voci di corridoio, anche a seguito dell'incidente che ha sconvolto lo studio. Diversi rumor, infatti, avevano preannunciato un cambio di testimone, consegnando il seguito dell'anime alle mani di J.C. Staff.

Tuttavia, nelle scorse ore sono trapelate finalmente nuove informazioni su Miss Kobayashi's Dragon Maid 2, nella fattispecie sulla finestra di lancio e sullo studio incaricato della produzione. Kyoto Animation viene dunque confermata alle spalle del progetto mentre il debutto della seconda serie è prevista entro il 2021. Per chi non conoscesse l'opera in questione, la serie segue la vita di Kobayashi, un'impiegata aziendale, che un giorno si ritrova a salvare un drago. Improvvisamente, l'enorme bestia si trasforma in una ragazza che, non avendo un posto in cui vivere con un debito da ripagare, giura di fare da cameriera a Kobayashi, cambiandone le vita radicalmente.