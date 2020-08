Miss Kobayashi's Dragon Maid: poster e periodo d'uscita della seconda stagione

La serie animata di Miss Kobayashi's Maid Dragon, dopo diversi anni di attesa, si appresta a tornare sul piccolo schermo con una nuova stagione. Nonostante la messa in onda non sia proprio imminente, i canali social della produzione hanno dato inizio alla campagna promozionale.

Nelle ultime ore, infatti, è stato svelato un poster inedito della seconda stagione, confermata ufficialmente per il 2021. Un dettaglio interessante è il coinvolgimento di Kyoto Animation nel progetto.

E' poi stato svelato il titolo definitivo della seconda stagione, Miss Kobayashi's Maid Dragon Super Supreme Second life Starts. Se prestate attenzione ai poster presenti in calce all'articolo, noterete che si differenziano per alcuni particolari: sul primo campeggiano i personaggi principali del cast, mentre il secondo pone in primo piano le 4 eroine della serie, con indosso delle mascherine protettive volte a combattere la diffusione del virus.

Nell'economia della produzione sarà interessante verificare l'apporto di Kyoto Animation, che dopo un periodo di lunga sosta dalle scene si affaccia nuovamente nel panorama dell'animazione. Confidiamo che, a piccoli passi, lo studio possa tornare a far valere la sua straordinaria vena creativa, rimasta soppressa ormai da troppo tempo.

Miss Kobayashi's Dragon Maid torna con una nuova stagione. Miss Kobayashi's Dragon Maid: Kaho Shibuya vi seduce col cosplay dell'ex dea Quetzalcoatl