Miss Kobayashi's Dragon Maid S: annunciato un OVA, uscirà nel 2022 con l'home video

Il sito web ufficiale di Miss Kobayashi's Dragon Maid S, la seconda stagione dell'anime disponibile su Crunchyroll Italia, ha annunciato l'uscita dell'edizione home video nel 2022. Questa edizione sarà composta da 4 Volumi, e includerà anche la serie di corti Miss Kobayashi's Dragon Maid S Short Animation Series e un episodio speciale.

Miss Kobayashi's Dragon Maid è un anime tratto dall'omonimo manga di Cool-kyo Shinja e prodotto da Kyoto Animation. KyoAni ha realizzato una prima stagione da 13 episodi nel 2017, e una serie di corti composta da altri 13 episodi nella primavera del 2021. La seconda stagione è attualmente in onda su Crunchyroll, e l'edizione home video in uscita nel 2022 includerà tutti e 13 gli episodi della Stagione 2, più i corti sopracitati e un episodio speciale.

In cima all'articolo potete dare un'occhiata al trailer dell'OVA, che a quanto pare si intitolerà "Nippon no Omotenashi (Attend wa Dragon Desu)" ovvero "Ospitalità giapponese (la mia assistente è un drago)". Per il momento non sono state condivise ulteriori informazioni sulla puntata speciale, ma sappiamo che l'edizione home video sarà disponibile in Giappone dal 19 gennaio 2022, tra circa sei mesi.

E voi cosa ne dite? State seguendo Miss Kobayashi's Dragon Maid S? Fatecelo sapere nei commenti! Nel caso in cui la risposta fosse affermativa, allora non potete davvero perdervi lo splendido cosplay di Quetzalcoatl realizzato dall'ex pornostar Kaho Shibuya.