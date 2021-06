Miss Kobayashi's Dragon Maid S debutta il 7 luglio su Crunchyroll: trailer e key visual

Lo scorso gennaio, il sito web di Miss Kobayashi's Dragon Maid aveva rivelato il mese d'uscita della seconda stagione dell'anime, ovvero luglio, e oggi un nuovo trailer conferma la data d'uscita della premiere e altri dettagli sulla Stagione 2. L'annuncio è anche stato accompagnato da una splendida key visual con protagoniste Tohru e Ilulu.

Miss Kobayashi's Dragon Maid S debutterà il 7 luglio 2021 su Crunchyroll, anche con i sottotitoli in italiano. Kyoto Animation torna per produrre i nuovi episodi, e ha rivelato che la "S" al termine del titolo significa "Super Supreme Second life Starts". Al momento non è stato rivelato il numero esatto di episodi, ma l'ipotesi più probabile è che la durata sia di un cour (12/13 puntate).

La prima stagione di Miss Kobayashi's Dragon Maid è stata trasmessa nel 2017 e ha riscosso un buon successo in Giappone, mentre in occidente è esplosa pochi anni dopo grazie a spezzoni video pubblicati su Reddit e YouTube. KyoAni ha adattato circa 30 capitoli del manga nella prima stagione ed ha dovuto attendere un po' prima di iniziare la produzione della Stagione 2, anche a causa degli impegni con Violet Evergarden e dell'attacco incendiario del 2019.

Oggi, dopo una lunga attesa, Miss Kobayashi's Dragon Maid S è finalmente realtà e manca meno di un mese al lancio dell'anime. Vi ricordiamo che la Stagione 2 dovrebbe adattare i Volumi dal 4 al 6 compresi, su un totale di 11 disponibili.