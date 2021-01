Miss Kobayashi's Dragon Maid S: svelata la data d'uscita della seconda stagione dell'anime

Il sito web ufficiale di Miss Kobayashi's Dragon Maid, l'anime tratto dal manga di Cool-kyo Shinja e prodotto da Kyoto Animation, ha recentemente pubblicato una nuovissima key visual della Stagione 2, annunciando anche la data di uscita ufficiale dei nuovi episodi.

Miss Kobayashi's Dragon Maid S, dove la "S" sta per "Super Supreme Second life Starts", debutterà nel mese di luglio 2021 e dovrebbe essere composta da un solo cour. La prima stagione, in realtà, ha adattato all'incirca i primi 30 capitoli, e considerando che al momento sono stati pubblicati 11 Volumi e poco più di 100 capitoli, è sempre possibile che Kyoto Animation abbia fatto uno sforzo per regalare ai fan una stagione a doppio cour.

Per il momento è stato confermato che il team di produzione sarà pressoché lo stesso di tre anni fa, e che i doppiatori torneranno a ricoprire i propri ruoli. La seconda stagione, così come la prima, sarà distribuita legalmente da Crunchyroll, sempre con i sottotitoli in italiano.

E voi cosa ne pensate? State aspettando le nuove puntate? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi ricordiamo che nel mese di luglio uscirà un altro anime tratto da un'opera di Cool-kyou Shinja, ovvero Idaten Deities in the Peaceful Generation.