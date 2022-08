Miss Kobayashi's Dragon Maid: un tenero cosplay di Kana creato da Min

La prima stagione di Miss Kobayashi's Dragon Maid ottenne un buon successo, tanto da spingere la produzione ad annunciare una seconda stagione ma anche un OVA. Grazie a questi prodotti, è riuscito a farsi molti fan. Gran parte del merito però va anche alla simpatia dei personaggi e alle loro caratteristiche particolari.

Miss Kobayashi's Dragon Maid infatti si concentra sulla vita di alcuni draghi che diventano umani, pur conservando parte delle loro caratteristiche draconiche. La protagonista, insieme all'impiegata Kobayashi, è la draghetta Tohru, la prima a fare la sua comparsa. Via via nella serie ne compaiono sempre di più come Quetzalcoatl, soprannominata Lucoa, certamente quella più in vista in Miss Kobayashi's Dragon Maid specialmente per il suo fisico. C'è chi poi è sul fronte opposto come la piccola Kana, la draghetta loli dai capelli bianchi e molto tenera.

La cosplayer Min ha deciso di dedicarsi a lei. Questo cosplay di Kana da Miss Kobayashi's Dragon Maid esprime la stessa simpatia e tenerezza del personaggio del manga e dell'anime. Le caratteristiche sono le stesse: capelli bianchi, due grosse corna che spuntano ai lati della testa, un abito bianco e rosa e l'immancabile taiyaki.

E a proposito di Lucoa, ecco un suo cosplay creato da Kaho Shibuya.