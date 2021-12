Miss Kuroitsu, svelato il trailer dell'anime e altri dettagli sulla produzione

Miss Kuroitsu From the Monster Development Department è un comedy manga scritto e disegnato da Hiroaki Mizusaki. Serializzato a partire dal 2019 su Comic Meteor, Miss Kuroitsu segue le vicende di una giovane assistente ricercatrice nel dipartimento di ricerca e sviluppo superumani di Agastya, un'agenzia criminale segreta che combatte gli eroi.

L'anime di Miss Kuroitsu esordirà il 9 gennaio 2022, e sarà disponibile nel palinsesto invernale di Crunchyroll in simulcast. Negli scorsi giorni, un trailer su YouTube ha mostrato alcuni momenti della serie, ben animati dallo studio Quad. La direzione di Miss Kuroitsu è affidata a Hisashi Saito, mentre la scrittura a Katsuhiko Takayama.

Nel sito ufficiale dell'anime sono inoltre stati rivelati altri dettagli sulla produzione. Kaori Maeda doppierà la protagonista Kuroitsu, Satomi Amano sarà la voce di Wolf Bate e Yuichiro Umehara quella del Professor Sadamaki. Tra i doppiatori troviamo poi Ayana Taketatsu, Shunichi Toki, Fumi Aikawa, Risae Matsuda, Satsumi Matsuda, Tetsu Inada, M.A.O e Takuma Terashima.

In ogni puntata di Miss Kuroitsu From the Monster Development Department appariranno dei personaggi ispirati ad attori giapponesi reali. Gli stessi attori faranno da voce narrante a ogni episodio dell'anime, rendendoli tutti diversi ed interessanti.

La sigla iniziale di Miss Kuroitsu sarà "Special Force" dei AXXX1S, mentre quella di chiusura sarà "Aimai Identity" delle Maybe Me. Nel 2022, oltre a Miss Kuroitsu, esordiranno diversi anime commedia, tra cui l'attesissimo Spy x Family. Auguriamo quindi un anno ricco di soddisfazioni a tutte queste produzioni.