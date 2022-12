Mission: Yozakura Family, l'anime è ufficiale! Ecco data e locandina targate Shonen Jump

Weekly Shonen Jump continua a mettere a segno ottimi risultati. Nonostante il calo evidente di Shueisha nel corso degli ultimi mesi, la rivista di manga più famosa al mondo continua a essere prima per vendite e per successi sfornati. A breve, all'elenco si aggiungerà un altro titolo, Mission: Yozakura Family.

Mission: Yozakura Family è un manga che è ormai in pubblicazione da diversi anni. Opera di Hitsuji Gondaira, già autore dello sfortunato Poro no Ryuugakuki cancellato in pochi capitoli, è in pubblicazione dalla seconda metà del 2019 su Weekly Shonen Jump. Ha quindi tantissimi capitoli a disposizione e presto molti di questi verranno trasposti in anime.

C'erano già segnali di un anime per Mission: Yozakura Family, ma tutto è stato confermato durante la Jump Festa 2023, la prestigiosa manifestazione di Shueisha che si tiene una volta all'anno, in uno degli ultimi fine settimana di dicembre. Qui è stato ufficializzato l'anime di Mission: Yozakura Family, ma non solo. Tra le varie informazioni rivelate ci sono infatti la finestra d'uscita e anche lo studio che se ne occuperà, il tutto condito da una locandina.

In basso è presente la key visual di Mission: Yozakura Family con i due protagonisti, i giovani Taiyo e Mutsumi, il primo un ragazzo normale e la seconda una rampolla di una nota famiglia di spie, che loro malgrado si ritroveranno legati in una serie di missioni per difendere il casato di lei. Mission: Yozakura Family debutterà nel 2024, quindi non a brevissimo, e a occuparsene sarà lo studio Silver Link. Durante l'evento, è stato presente anche il doppiatore Natsuki Hanae, che qualche anno fa doppiò proprio il giovane protagonista in un Voice Comic, ma non è stato confermato ancora un suo ritorno nel ruolo.

Il manga è in pubblicazione in Italia da J-POP.