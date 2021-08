Mission: Yozakura Family arriva in Italia! Ecco la splendida edizione firmata J-POP

Sui propri canali social ufficiali, J-POP Manga ha annunciato l'imminente debutto italiano di Mission: Yozakura Family, shonen che in Giappone sta ottenendo ottimi risultati sulla rivista Weekly Shonen Jump. Il manga di Hitsuji Gondaira arriva in una splendida edizione speciale, ecco tutti i dettagli sul First Mission Pack!

J-POP Manga annuncia ai lettori che il 22 settembre debutta in Italia l'attesissimo shonen Mission: Yozakura Family, singolare commedia incentrata sullo spionaggio di Shueisha. L'opera firmata Hitsuji Gondaira arriva in un prestigioso box da collezione denominato "First Mission Pack", un esclusivo pacchetto contenente il primo volume del manga e ben cinque extra tutti da gustare, tra cui tre cartoline esclusive.

Scritto e disegnato da Hitsuji Gondaira, Mission: Family Yozakura è edito da Shueisha sulla prestigiosa rivista Weekly Shonen Jump dal 2019. In questi anni, in Giappone, sono stati pubblicati nove tankobon, di cui l'ultimo include i capitoli che vanno dal 71 al 79. I capitoli successivi, non ancora disponibili in formato cartaceo, sono stati pubblicati su MangaPlus, la piattaforma digitale di Shueisha. Al momento, l'ultimo capitolo rilasciato su MangaPlus è il capitolo 94.

Mission: Family Yozakura racconta le vicende di Taiyo Asano, un liceale molto timido che riesce a relazionarsi unicamente con la sua amica d'infanzia, Mutsumi Yozakura. Quest'ultima, però, vive una vita parallela, segreta: è l'ultima discendente di una rinomata famiglia di spie. Quando finisce nei guai, tocca a Taiyo correre in suo soccorso.

Cosa ne pensate di questa novità portata in Italia da J-POP? Concederete una possibilità allo shonen di Gondaira?