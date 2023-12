Mission Yozakura Family: un entusiasmante video conferma la finestra di uscita

Mission: Yozakura Family si aggiunge ai titoli che avranno un adattamento animato nel 2024. L'eccezionale annuncio è arrivato durante le prime ore del Jump Festa, l'evento di Shueisha che si sta tenendo nella giornata di oggi in Giappone. Lo staff del nuovo anime ha diffuso un trailer, che trovate all'interno della notizia.

La serie, tratta dal manga omonimo scritto e illustrato da Hitsuji Gondaira, ha recentemente conceso uno sguardo in anteprima alle avventure di Mutsumi Yozakura e Taiyou Asano. Il trailer, della durata di un minuto, ci presenta la folle ma divertente famiglia Yozakura.

La protagonista, Mutsumi è doppiata dalla talentuosa Kaede Hondo, nota per il ruolo di Elaina in Wandering Witch. Accanto a lei, Reiji Kawashi presta la voce al protagonista maschile Taiyou, conosciuto per aver interpretato Fushi in To Your Eternity.

Il resto del cast è altrettanto stellare, con Akari Kitou nei panni di Futaba Yozakura, Aoi Yuuki come Shion Yozakura, Katsuyuki Konishi interpreta Kyouichirou Yozakura, Kazuyuki Okitsu dà voce a Shinzou Yozakura, Yoshitsugu Matsuoka è Goliath mentre Yumi Uchiyama sarà Nanao Yozakura. Di seguito trovate il cast completo di Mission Yozakura Family.

Mission: Yozakura Family è un manga del Weekly Shonen Jump che ha immediatamente conquistato il cuore dei lettori dopo il debutto nel 2019. La trama segue Taiyo Asano, uno studente timido, le cui giornate prendono una svolta inaspettata quando scopre che la sua amica d'infanzia Mutsumi Yozakura proviene da una famiglia di spie con poteri straordinari. Con il fratello maggiore della ragazza, Kyoichiro, intenzionato a proteggerla a ogni costo, Taiyo si trova coinvolto in una missione insolita: sposare Mutsumi per sfuggire alle minacce di Kyoichiro!