Mister Miracle, DC Comics offre un primo sguardo alla nuova graphic novel

DC Comics ha pubblicato alcune tavole di Mister Miracle: The Great Escape, la nuova grahpic novel con protagonista Scott Free, scritta da Varian Johnson e illustrata da Daniel Isles. La storia, la cui uscita è prevista per Gennaio, racconterà della fuga di Mister Miracle da Apokolips, il pianeta controllato dal temibile Darkseid.

Le premesse di Mister Miracle: The Great Escape affondano le radici nel lavoro del leggendario Jack Kirby, il Re dei Comics che nel 1971, nell'opera The New Gods, creò Darkseid, Mister Miracle e tutto l'immaginario del cosiddetto Quarto Mondo di DC Comics.



Scott Free, l'alter ego di Mister Miracle, è intenzionato a fuggire da Apokolips, ma nessuno è mai riuscito a lasciare il pianeta di propria iniziativa. Nella messa in atto del suo piano di fuga, Scott dovrà fare i conti con il suo trauma dovuto alla crescita su Apokolips, l'esplorazione della sua identità, e la consapevolezza di essersi innamorato del suo nemico numero uno: Big Barda, proprio colei incaricata di impedire la fuga di Scott a qualunque costo.



Negli Stati Uniti, la pubblicazione di Mister Miracle: The Great Escape è fissata per il 25 Gennaio 2022. In calce, condividiamo le tavole messe a disposizione da DC Comics. Per quanto riguarda possibili adattamenti in live action, tempo fa Logan Marshall-Green si è candidato per il ruolo di Mister Miracle in un possibile film. In ogni caso, Warner ha cancellato l'adattamento di New Gods che era in fase di sviluppo, quindi per vedere questi personaggi al cinema potrebbe essere necessario un po' di tempo.