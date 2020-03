Misteriosi avvenimenti sconvolgono i protagonisti in questo promo di Golden Kamuy

Mentre i fan sono ancora in attesa del quarto OAV di Golden Kamuy, lo studio di animazione Geno Studio ha voluto condividere il promo e la data di uscita della terza stagione della serie ispirata al manga di Satoru Noda.

Potete vedere il filmato in calce alla notizia, alla fine del minuto e mezzo del video scopriamo che le puntate inedite andranno in onda durante il prossimo mese di ottobre, l'anime infatti verrà inserito nel palinsesto dei canali Tokyio MX, YTV, Sapporo TV e BS11. Per la gioia dei fan è stato annunciato anche che sarà lo stesso gruppo di animatori a produrre la terza stagione: alla regia sarà presente Hitoshi Nanba, mentre Noboru Takagi sarà il responsabile della sceneggiatura. Il character design è opera di Kenichi Ohnuki, la colonna sonora invece è stata composta da Kenichiro Suehiro.

Le prime due stagioni dell'opera sono disponibili nel catalogo di Crunchuyroll, non sappiamo ancora se anche i prossimi episodi inediti saranno trasmessi in simulcast, come è avvenuto precedentemente, ma siamo sicuri che nelle prossime settimane avremo qualche informazione in più. Se cercate altre indiscrezioni sulla terza stagione vi segnaliamo questo trailer di Golden Kamuy 3, che ci farà vedere come continuerà la storia di Saichi Sugimoto, chiamato anche "l'Immortale", e la giovane ragazza Ashirpa.