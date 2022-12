Il mistero di Ron Kamonohashi ottiene un adattamento anime: l'annuncio al Jump Festa

I rumor che circolavano già da diverse settimane sembrano aver trovato conferma. Manca solo l'ufficialità, che dovrebbe arrivare al Jump Fetsa, per l'annuncio dell'adattamento anime di Il mistero di Ron Kamonohashi di Akira Amano, il sensei autore anche di Tutor Hitman Reborn!.

Dopo aver completato la serializzazione di Tutor Hitman Reborn! nel 2012, il sensei Amano è tornato alla ribalta nel 2020 pubblicando sulle pagine della rivista digitale Shonen Jump+ Ron Kamonohashi: Deranged Detective, qui in Italia edito da J-POP Manga con il titolo di Il mistero di Ron Kamonohashi.

La notizia che circola nelle ultime ore è che la serie manga di Akira Amano riceverà presto un adattamento animato. Manca solamente l'ufficialità, che comunque dovrebbe avvenire entro breve. Nel corso della seconda giornata del Jump Festa 2023, prevista per il 17 dicembre, si terrà infatti uno stage di Ron Kamonohashi. Durante la manifestazione di Shueisha dovrebbe dunque essere annunciato in via ufficiale l'adattamento anime, la cui uscita avverrà probabilmente non prima del 2024.

In attesa di scoprire i primi dettagli sullo staff e lo studio d'animazione che ha assunto l'incarico della produzione, vi ricordiamo che la trama segue le vicende di Ron Kamonohashi, un talentuoso ed eccentrico detective privato che fa vanta del più alto voto alla Detective Training Academy BLUE. Egli è altresì discendente di sesta generazione di Sherlock Holmes e discendente di nona generazione di James Moriarty. Tuttavia ha perso la sua licenza a causa di un incidente. Per continuare a esercitare la professione ha stretto una partnership con Totomaru Isshiki, privo di qualsiasi skill nel risolvere i casi.