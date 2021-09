Misty adulta in un cosplay: eccola a caccia di pokémon d'acqua

Misty è l'allenatrice di pokémon d'acqua per eccellenza. La palestra che gestisce quando le sue sorelle mancano per viaggi in giro per il mondo è rinomata proprio per le sfide a tema acquatico. Ash lo ha scoperto subito, essendo stata questa una delle prime palestre del suo lungo viaggio da allenatore in Pokémon.

È stata anche una delle eroine più longeve di Pokémon, prima di essere sostituita da Vera in occasione del viaggio a Hoenn. Ancora oggi però ha poche rivali tra le allenatrici e addestratrici che hanno seguito Ash nelle varie regioni del mondo. A ogni anime di Pokémon Misty fa un'apparizione, anche se viene presentata di rado ormai.

Non la dimenticano però nel fandom, con le cosplayer che spesso propongono il personaggio nelle loro foto. L'ultima in ordine di tempo è stata Sailor Virgo che, nonostante il nome ispirato a Sailor Moon, ha lanciato sulla propria pagina Instagram un cosplay di Misty in spiaggia, con un appeal più adulto ma con il classico abito che le abbiamo visto indossare per tutta la prima serie di Pokémon. Accompagnata da un salvagente a forma di Lapras, è pronta per catturare altri pokémon d'acqua, mentre a distanza si notano le silhouette di alcune creature volanti molto familiari.

