Misty in questo cosplay è pronta a catturare nuovi pokémon

Il viaggio di Ash con Pikachu al seguito iniziò nella regione di Kanto, la primissima presentata nel mondo di Pokémon. Ancora oggi è quella che riserva i ricordi più belli e memorabili, anche grazie alla sinergia che aveva il gruppo di protagonisti. Dopo il duo che partì da Biancavilla, si unì Misty.

La ragazza non dimenticherà di sicuro il primo incontro con Ash, dato che quest'ultimo le rubò la bici per portare Pikachu in ospedale, soltanto che poi il mezzo finì distrutto e Misty decise così di seguire il protagonista di Pokémon per essere risarcita. Tra i due però nasce una buona amicizia che rimarrà tale anche oltre la fine del loro viaggio insieme. Anche se non appare regolarmente dai tempi della Lega di Johto, se non per pochissimi sparuti episodi, Misty è cara a ogni appassionato della storica serie.

Rimane infatti una delle protagoniste di Pokémon con il maggior numero di cosplay. La russa Hikka si prepara quindi a combattere con dei pokémon d'acqua in questo cosplay di Misty, col solito abito formato dal top giallo e bretelle più un pantalone corto. Essendo un'allenatrice non può mai mancare una pokéball tra le mani, per catturare o per evocare una delle sue fedeli creature.

Chissà se farà più comparse nell'anime di Pokémon Scarlatto e Violetto, il prodotto che accompagnerà l'uscita dei giochi di nona generazione.