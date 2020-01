Mitsuki modalità Eremitca, Boruto, Sarada e Naruto in una nuova collezione Funko Pop

Proprio come abbiamo evidenziato nell'articolo sul Funko Pop di King Cold, l'azienda statunitense non sembra intenzionata a fermarsi, ma è sempre pronta a mettere sul mercato nuove action figure sulle nostre serie anime preferite.

E se pochi giorni fa vi avevamo parlato della concreta possibilità di vedere Funko Jiraiya, oggi vogliamo comunicarvi una notizia che sicuramente fare contenti molti degli appassionati della serie di Boruto: Naruto Next Generations, ma ancor di più i collezionisti incalliti di Funko Pop che, detto tra noi, nel mondo sono davvero tantissimi (basta dare un'occhiata su Instagram per farsi un idea).

Se avete sempre desiderato poter vedere la versione adulta di Naruto in modalità Kyuubi in tutto il suo splendore, allora sarete accontentati, come saranno accontentati tutti coloro che avrebbero voluto stringere tra le mani Mitsuki in modalità Eremitica (tra l'altro capace di illuminarsi al buio), oppure Boruto o la giovane Sarada. Perché Funko ha annunciato la distribuzione di una nuova collezione di Pop dedicata all'anime di Boruto: Naruto Next Generations, in cui comparirà il nuovo Team 7, affiancato da due versioni di Mitsuki e due del settimo Hokage.

Proprio come potete vedere dall'immagine in calce a quest'articolo, le nuove proposte non sembrano per niente male, soprattutto quel piccolo gioiellino che ci hanno riservato di Mitsuki in modalità Eremitca che prende vita al buio. Noi ci sentiamo di promuovere questi nuovi Funko Pop, e voi? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.