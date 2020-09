Mitsuri Kanroji di Demon Slayer si mostra in un nuovo cosplay tutto italiano

L'universo di Demon Slayer al momento è completamente fermo. Con il manga terminato alcuni mesi fa, la storia rimane da produrre soltanto in versione animata. Con solo 6 volumi adattati, un nuovo passo avanti sarà dato dal film di Demon Slayer in arrivo a ottobre nelle sale cinematografiche giapponesi.

Purtroppo ci vorrà ancora del tempo prima di vedere tutti i pilastri in azione. Tra questi guerrieri c'è la bella Mitsuri Kanroji, una ragazza all'apparenza timida ma con un look vistosissimo, dai capelli a tinte rosa e verdi al fisico prosperoso e che cattura certamente l'occhio. La ragazza finora è apparsa in Demon Slayer solo nella prima parte dell'anime, con la prima riunione dei pilastri a cui abbiamo assistito.

Finora ve l'abbiamo mostrata col cosplay dell'italiana Cynnamon Nya. Ma c'è anche un'altra italiana che si è calata nei panni della spadaccina recentemente, ovvero Kiara. La ragazza ha presentato su Instagram il suo cosplay di Mitsuri Kanroji, mostrandoci un mezzobusto a tre quarti in cui risaltano viso e petto. Ma l'attenzione va dedicata anche al vestito in sé e alla cura dei particolari che si può notare con questa inquadratura.

Intanto il mondo di Demon Slayer ha ottenuto il suo adattamento porno, confermando ancora una volta la sua popolarità.