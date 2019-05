Mix: annunciati tre nuovi membri del team di doppiaggio

Nel corso delle ultime ore, l'account Twitter ufficiale dedicato all'atteso adattamento anime del manga di baseball Mix, opera nata dalla penna di Mitsuru Adachi, ha rivelato a tutti i fan tre nuovi membri del cast di doppiaggio che lavoreranno alla produzione.

Andando più nel dettaglio, è stato dichiarato che Mariya Ise interpreterà Arisa Mita, Kōtarō Nishiyama interpreterà Ryō Akai e Daichi Endō interpreterà Hiroki Mita. Inoltre, Nobuaki Kanemitsu, che interpreta Tadashi Imakawa nella serie, interpreterà anche Punch. I nuovi membri vanno quindi ad aggiungersi a quelli già annunciati nelle settimane passate. Su Crunchyroll è possibile leggere la premessa narrativa dell'anime, che recita:

"Una nuova generazione sale alla ribalta nel sequel dell'ambizioso manga a tema baseball del 1985, Touch. Stepbrothers Touma e Suichirou sono i campioni della squadra di baseball nella Meisei High School, ed è proprio grazie a loro se la squadra potrebbe finalmente avere la possibilità di vincere alle nazionali. Ma a poco a poco, un tragico lascito viene a presentarsi mentre i fratellastri seguono le orme dei loro padri."

L'anime è stato presentato in Giappone il 6 aprile 2019. Odahiro Watanabe (Soul Buster, Tokyo Ghoul: re) si è occupato della direzione dell'anime con il contributo di OLM. Atsuhiro Tomioka (Ace Attorney, Inazuma Eleven, Pokémon XY & Z) sta supervisionando le sceneggiature ad opera di Tatsuto Higuchi, Kenichi Yamada, Yoshifumi Fukushima e Chinatsu Houjou. Takao Maki (Basilisk: The Ouka Ninja Scrolls, Laughing Under the Clouds) si sta occupando del character design mentre Norihito Sumitomo (Dragon Ball Super, Dragon Ball Z Kai) ha lavorato alla colonna sonora. Sumika ha lavorato alla sigla di apertura "Equal" mentre Little Glee Monster sta lavorando alla canzone finale "Kimi ni Todoku Made.