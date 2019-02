Mix: il cast della trasposizione animata si arricchisce di due nuove voci

Continua a crescere il cast di doppiatori che saranno al lavoro sulla trasposizione animata del manga di Mitsuru Adachi Mix. Oggi si aggiungono all'operazione anche Wataru Takagi e Kikuko Inoue, che andranno ad interpretare rispettivamente Eisuke Tachibana e Mayumi Tachibana.

Come gli appassionati sapranno ormai dall'estate del 2019, il manga di Mitsuru Adachi Mix ha ottenuto finalmente la sua prima trasposizione animata. Dopo lunghi mesi di attesa, nelle scorse settimane sono arrivate le prime immagini relative alla serie, che ci hanno dato qualche piccolo indizio su quello che andremo a vedere nel corso dell'adattamento.

Vi abbiamo inoltre riportato le dichiarazione dell'uomo che è stato scelto per dare la voce al protagonista indiscusso dell'opera Toma Tachibana, e cioè Yuuki Kaji, che ci ha raccontato della grande passione per le opere di Adachi e della responsabilità che sente per questo lavoro. Oggi vi raccontiamo invece di un'altra coppia di artisti, pronti a prestare la propria voce a due personaggi che ricoprono un ruolo fondamentale all'interno della trasposizione.

Ci riferiamo in particolare ai doppiatori Wataru Takagi e Kikuko Inoue, che andranno ad interpretare rispettivamente Eisuke Tachibana e Mayumi Tachibana. Per chi conosce già l'opera di Adachi sarà superfluo dirlo, ma ricordiamo per tutti gli altri che i due personaggi rappresentano due figure importanti all'interno della narrazione: il primo non è altri che il padre del protagonista, mentre il secondo è la sua matrigna.

Ma la coppia non è solo importante per questo, visto che i due sono anche in relazione con gli altri giovani Tachibana di cui conosciamo i doppiatori: se infatti Eisuke è il patrigno di Soichiro Tachibana e Otomi Tachibana (doppiati rispettivamente da Yuma Uchida e Maaya Uchida), Mayumi è la madre dei due personaggi appena citati. L'intrigo familiare, come si intuisce benissimo, non è dei più facili.

Ricordiamo che Mix debutterà ufficialmente il 6 aprile. Alla regia ci sarà Odahiro Watanabe (Tokyo Ghoul:re), che lavorerà per lo studio OLM, mentre alla sceneggiatura avremo Tatsuo Higuchi. Per la composizione delle musiche è invece stato chiamato Norihito Sumitomo (famoso per la collaborazione con Dragon Ball Super).