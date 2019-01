Mix: pubblicate prime key visual e dichiarazioni del doppiatore di Toma Tachibana

Arrivano finalmente le prime immagini relative alla trasposizione animata del manga Mix, opera di Mitsuru Adachi. Oltre a queste piccole anticipazioni, sono state pubblicate anche le dichiarazioni del doppiatore originale che presterà la voce al protagonista Toma Tachibana, e cioè Yuki Kaji.

Come gli appassionati sapranno ormai dall'estate del 2019, il manga di Mitsuru Adachi Mix ha ottenuto finalmente la sua prima trasposizione animata. Dopo lunghi mesi di attesa, in queste ore sono arrivate le prime immagini che ci anticipano quello che andremo a vedere nel corso dell'adattamento; come potete vedere voi stessi nella galleria in calce, si tratte, ovviamente, di key visual concernenti il protagonista della vicenda, e cioè Toma Tachibana.

L'altra novità dell'ultima ora riguarda proprio il nome del doppiatore che andrà a dar vita, nella versione originale, al suddetto personaggio protagonista di Mix, e cioè il rinomato Yuki Kaji, noto al grande pubblico soprattutto per essere la voce di Eren Yeger, personaggio principale de L'Attacco dei Giganti, nella trasposizione del manga di Hajime Isayama.

Contestualmente al suo annuncio, è stato pubblicato online anche una breve intervista proprio a Kaji, che ha commentato il suo coinvolgimento nel progetto e le sensazione che il lavoro gli ha regalato:

"D: Cosa hai provato quando hai saputo di essere stato scelto per il ruolo di Toma Tachibana?

R: Sono stato davvero felice! Per me è come un sogno essere coinvolto in uno dei lavori di Mitsuru Adachi, soprattutto considerato che si tratta di questo in particolare. Questo potrebbe essere tutto dovuto a qualcosa successo lo scorso anno, quando durante un lavoro ho avuto l'occasione di ascoltare dal vivo una performance di Yuji Mitsuya nei panni di Tatsuya Uesugi, il personaggio principale di Touch.

D: Cosa ne pensi di Mix?

R: Credo che i temi interessanti della serie siano il così detto teen drama e il gioco del baseball. Spero davvero di riuscire a mettere insieme tutti gli aspetti, dalla stupidità tipica dei ragazzi ai momenti che sembrano meno piacevoli, fino ad arrivare a quando si sento più vivi che mai, e cioè quando raggiungono la postazione per lanciare. Allo stesso tempo voglio rendere bene le difficoltà tipiche della giovinezza a cui va incontro insieme a Soichiro, Otomi, Haruna e gli altri.

D: Cosa ne pensi dei lavori di Mitsuru Adachi?

R: Personalmente, quando penso al nome di Mitsuru Adachi, io penso a Touch. Anche se ho visto da poco una replica dell'anime, ho anche avuto modo di rileggere il manga dal principio di recente, e sono stato impressionato ancora una volta dalla serie. Senza menzionare i disegni e la storia, credo che il maggior fascino del lavoro siano le cose non dette, quello che rimane sospeso tra gli eventi, senza essere scritto chiaramente. Adoro l'atmosfera dell'opera."

Insomma, siete curiosi di vedere Mix e il suo protagonista Toma Tachibana?