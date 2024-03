Miyazaki è da Oscar: Il ragazzo e l'airone vince 21 anni dopo La Città Incantata

Pur avendo avversari di spessore come Spider-Man: Across the Spiderverse e Nimona, lo Studio Ghibli è riuscito a trionfare nella notte degli Oscar con Il ragazzo e l'airone, l'ultima splendida opera di Hayao Miyazaki.

Si tratta del secondo Oscar vinto da Studio Ghibli e da Miyazaki che, nel 2003, stupirono il mondo intero con La città incantata, un film diventato poi, nel corso degli anni, un vero ed intramontabile cult.

Il ragazzo e l'airone, dopo aver ottenuto il Golden Globe e molti altri premi, ha dimostrato, con l'Oscar, che l'animazione giapponese merita attenzione e riconoscimenti.

La pellicola è arrivata da noi il primo giorno dell'anno e ha riscosso un successo mai visto prima. Non a caso, Il ragazzo e l'airone è diventato l'anime con il maggior incasso di sempre in Italia.

La maggior parte del merito va al meraviglioso immaginario creato, ancora una volta, da Miyazaki che ha saputo condire una storia di fondo abbastanza semplice e lineare con degli strati di complessità ulteriore, come ci si aspetta sempre dalla sua filmografia. Inoltre, data la molteplicità di riflessioni che il film vuole suscitare, è molto importante anche l'interpretazione personale che lo spettatore vuole dare a ciò che ha visto e questo elemento rende ancora più stimolante la visione.

Va fatto un plauso anche alla suggestiva colonna sonora che permea il lungometraggio e che, a dirla tutta, avrebbe meritato almeno una candidatura agli Academy Awards.

Per chi fosse interessato a scoprire il profondo studio che c'è stato dietro la miglior opera animata dell'anno, vi lasciamo ai 5 grandi film citati da Il ragazzo e l'airone.