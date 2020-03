Mob ottiene un potentissimo Stand in questo crossover con Le Bizzarre Avventure di JoJo

Le Bizzarre Avventure di JoJo è la serie crossover per eccellenza. Da due anni a questa parte l'opera di Hiroiko Araki è letteralmente esplosa sul web, e negli ultimi mesi abbiamo cercato di mostrarvi gli omaggi più interessanti realizzati dai fan. Oggi, è finalmente arrivato il turno di Mob Psycho.

In calce all'articolo potete dare un'occhiata allo splendido crossover tra l'opera di Araki e quella di ONE, creato dall'utente Reddit Wings_Of_Freeeedom. L'immagine raffigura il protagonista Shigeo Kageyama mentre utilizza il suo Stand, ironicamente chiamato White T-Poison. Le statistiche dell'energia psichica di Mob variano dalla B al "?", riferimento che sarà sicuramente colto da tutti gli appassionati della serie.

Ne Le Bizzarre Avventure di JoJo, gli Stand sono presentati come la rappresentazione dell'energia interiore di un individuo. Presente in tutti gli esseri umani, l'energia produce uno Stand solamente se il suo possessore padroneggia una volontà ferrea. In questo campo probabilmente Shigeo non avrebbe rivali, visto che la sua più grande forza è rappresentata proprio dall'immenso potere psichico.

E voi cosa ne pensate? Vi piace la fan art?