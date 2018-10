Mob Psycho 100 2° Stagione: la serie verrà mostrata in anteprima a New York

La seconda stagione di Mob Psycho 100, serie anime adattamento dell’omonimo manga di ONE (One-Punch Man), uscirà il prossimo gennaio. Prima dell’uscita, però, i fan avranno l’opportunità di vedere il titolo in anteprima a New York.

Anime NYC ha recentemente annunciato su Twitter che il titolo dello studio BONES farà la sua comparsa durante la convention newyorkese, la quale si terrà dal 16 al 18 novembre. La data precisa dell’anteprima è stata fissata: essa si terrà il 17 novembre.

All’evento sarà presente anche Setsuo Ito, ovvero il doppiatore di Mob, il protagonista.

Di seguito riportiamo le informazioni proposte da Anime NYC per gli eventi programmati inerenti a Mob Psycho 100:

“MOB PSYCHO 100: Psycho Helmet, raduno a New York

Il raduno di Psycho Helmet avverrà a New York! La seconda stagione di Mob Psycho 100 è dietro l'angolo, ma prima di tuffarsi nel mondo degli spiriti et similia, diamo uno sguardo alla prima stagione con il nostro ospite speciale dal Giappone... la voce giapponese di Shigeo Kageyama (Mob): Setsuo Ito! Puoi essere il primo a ricevere nuove informazioni sulla seconda stagione, compresi annunci speciali. Vieni al raduno? Questa è la decisione giusta! - Venerdì 16 novembre - 20:00 - 21:00 - Panel Room 1”

“MOB PSYCHO 100 II: proiezione in anteprima mondiale

Sei pronto per un nuovo episodio di Mob Psycho 100!? Vieni e unisciti a noi per la proiezione in anteprima mondiale della seconda stagione di Mob Psycho 100, con un ospite dal Giappone... la voce giapponese di Mob: Setsuo Ito! Richiedi i tuoi omaggi gratuiti, guarda video-commento esclusivi del cast e dei creatori, e non perdere l'occasione di vincere premi super speciali!!! - Sabato 17 novembre - 13:00 - 14:30 – Panel Room 1”

Mob Psycho 100, manga scritto e disegnato da ONE, autore particolarmente famoso per One-Punch Man, è stato pubblicato sulle pagine di Ura Sunday dal 2012 al 2017. Il manga racconta la storia di Shigeo Kageyama, uno studente di 14 anni con delle abilità sovrannaturali. Il giovane fa di tutto per tenere a freno i suoi poteri psichici, ma questi, comunque, lo portano spesso in situazioni pericolose. Per controllare i suoi poteri, che col tempo crescono sempre di più, tenta di controllare le sue emozioni.

Il manga conta in patria 16 tankobon. In Italia il titolo è edito da Star Comics il quale pubblicherà l’ottavo volume il prossimo 21 novembre.

Il manga ha ricevuto anche un adattamento animato. La prima serie, andata in onda nel 2016, è stata realizzata dallo Studio BONES. Alla regia vi era Yuzuru Tachikawa (Death Parade, Inuyashiki (Storyboard OP)). Kenji Kawai (Fate/Stay Night, Ghost in the Shell, Mobile Suit Gundam 00) si occupava, invece, della composizione delle musiche.

La seconda serie, sempre realizzata dallo stesso studio, vedrà il ritorno del regista della prima stagione, Yuzuru Tachikawa.