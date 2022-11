Mob Psycho 100 3x05, Mob rimane colpito dal cambiamento di Fossette

Nella stagione anime autunnale 2022, tra tante produzioni molto interessanti, si sta ritagliando il suo spazio anche il sempre eccellente Mob Psycho 100 di studio BONES. L'adattamento animato del manga di ONE sta confermando quanto di buono fatto nelle prime due stagioni, accompagnando la storia di Mob con delle animazioni strepitose.

Avevamo già parlato della scena post credits di Fossete in Mob Psycho 100 III episodio 2, in cui era palese che lo spiritello stesse architettando qualcosa legato all'Albero Divino. Nel quinto episodio della serie, le intenzioni di Fossette vengono rivelate: egli è determinato a utilizzare il potere dell'Albero per sottomettere il mondo al suo volere, sfidando anche il grande potere di Mob.

Fossette compare per la prima volta nelle prime battute di Mob Psycho 100, dove vuole conquistare il mondo attraverso un credo religioso. Dopo essere stato sconfitto da Mob, decide di diventare amico del giovane Esper per poi accompagnarlo in tutte le sue avventure assieme a Reigen. Nelle prime puntate di Mob Psycho 100 III, però, lo spiritello sembrava scomparso.

Eccolo invece fare il suo esordio in Mob Psycho 100 3x05, dove si rivela essere a capo del Culto dello Psico-Casco, che ha già conquistato tantissimi fedeli grazie al potere dell'Albero Divino. Il giovane Mob, venuto a conoscenza di ciò, rimane molto deluso da Fossette, che considerava in tutto e per tutto un suo compagno.

Lo spirito invece dimostra di non aver mai abbandonato le sue intenzioni iniziali, e che anzi era rimasto vicino a Mob solo per attendere il momento giusto per mettere in atto il suo piano. Cosa accadrà nelle prossime puntate di Mob Psycho 100 III? Riuscirà Shigeo a far tornare dalla parte dei buoni Fossette o sarà costretto a esorcizzarlo?

Vi lasciamo all'illustrazione di ONE per Mob Psycho 100 III.