Mob Psycho 100, un countdown misterioso: Stagione 3 in arrivo?

Sono passati cinque anni dalla messa in onda di Mob Psycho 100, negli ultimi giorni inoltre l'account Twitter ufficiale dello show d'animazione ha dato il via ad un countdown, alimentando le speranze dei numerosi fan.

Come potete vedere dal tweet presente in calce alla notizia, l'account ufficiale della serie di One ha iniziato a condividere con gli appassionati una serie di immagini legate ad un conto alla rovescia, anche se per ora non sappiamo quale sarà il prossimo annuncio legato all'anime. Come sapete infatti il manga dell'autore di One Punch Man si è concluso nel 2018, sembra quindi più probabile che l'annuncio riguardi una terza stagione o un nuovo speciale televisivo incentrato sui protagonisti dell'opera. Anche Yuzuru Tachikawa, regista dell'anime, ha condiviso il countdow, aggiungendo un suo messaggio: "Per favore supportateci!".

Nei numerosi commenti al tweet possiamo leggere le varie teorie dei fan, che sperano in una terza stagione per l'anime, nonostante la conclusione delle vicende di Shigeo, Arataka, Ekubo e degli altri protagonisti di Mob Psycho 100. Siamo sicuri che nei prossimi giorni verrà svelata la novità per lo show, nel frattempo è stato scoperto questo easter egg nelle puntate di Mob Psycho 100 dedicato a Saitama, il famoso protagonista di One Punch Man.