Mob Psycho 100: Tutte le aggiunte al cast della terza stagione

Abbiamo visto il nuovo trailer della terza stagione di Mob Psycho 100, scopriamo inoltre i nomi dei doppiatori e dei loro personaggi che si sono aggiunti all'originale cast della celebre opera di ONE e dello studio Bones.

La stagione inedita racconterà le nuove avventure di Mob e degli altri protagonisti dell'anime, insieme a loro ritroveremo personaggi già conosciuti nelle parti precedenti, insieme a nuovi elementi della storia. Ecco quindi i nomi di alcuni doppiatori:

Takanori Hoshino sarà Serizawa

Atsumi Tanezaki nel ruolo di Tome Kurata

Uki Sakate sarà Tsubomi

Ayumi Fujimura doppierà Ichi Mezato

Toshihiko Seki sarà il doppiatore di Musashi Goda

Yoshimasa Hosoya sarà Tenga Onigawara

Come è già stato annunciato, la terza stagione debutterà nel mese di ottobre 2022, se non conoscete l'opera dell'autore di One-Punch Man, si tratta del racconto della vita di Kageyama Shigeo, conosciuto come Mob, ragazzo dai potenti poteri esper. Nonostante questo, Mob cerca di sopprimere i suoi poteri e le sue emozioni per condurre una vita normale.

Le prime due stagioni della serie sono disponibili nel catalogo di Crunchyroll, il manga invece è già concluso ed è stato pubblicato in Italia da Star Comics in sedici volumi. Se non la avete ancora letta, ecco la nostra recensione della seconda stagione di Mob Psycho 100.