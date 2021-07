Mob Psycho 100: l'anime di BONES compie cinque anni, novità all'orizzonte?

Mob Psycho 100, l'eccezionale anime di Studio Bones tratto dal manga di ONE, ha debuttato in Giappone l'11 luglio del 2016, come ci ricorda il profilo Twitter ufficiale della serie. Dopo cinque anni e due eccezionali stagioni i fan non vedono l'ora di rivedere Mob in azione, e sembra proprio che qualcosa stia bollendo in pentola.

In calce potete dare un'occhiata al post Twitter in questione, in cui si legge: "Cinque anni fa in Giappone andava in onda il primo episodio dell'anime Mob Psycho 100! Grazie mille per il vostro incredibile supporto, non saremmo arrivati fino a qui senza di voi! Il terzo spettacolo teatrale sta per iniziare e chissà cos'altro c'è in programma? Continuate a seguirci!". Le parole sembrano confermare l'esistenza di un annuncio, ma purtroppo al momento non possiamo essere certi che si tratti della tanto attesa Stagione 3.

Il manga di Mob Psycho 100 si è concluso nel 2018 con la pubblicazione del Volume 16, e le prime due stagioni dell'anime hanno adattato sei Volumi l'una. Al momento rimangono quattro volumi e circa undici capitoli da trasporre, la maggior parte dei quali composti da quaranta pagine, quindi il materiale è sufficiente per realizzare una stagione conclusiva.

E voi cosa ne dite? Vi piacerebbe vedere una stagione finale di Mob Psycho 100? O pensate che BONES debba concentrarsi su altro? Ditecelo nei commenti! Nel caso in cui non aveste ancora deciso se iniziare o meno la serie, invece, vi lasciamo alla nostra recensione della prima stagione di Mob Psycho 100.