Mob Psycho 100, in arrivo il fanbook in Giappone con un'intervista a ONE

Questa settimana farà il suo esordio su Crunchyroll Mob Psycho 100 stagione 3, che riporterà sul piccolo schermo Mob, Reigen e tutti gli esper del mondo creato da ONE. Studio BONES, che ha fatto un piccolo capolavoro con le prime due stagioni, dovrà rispettare le altissime aspettative dei fan, e regalarci quindi un prodotto di livello eccezionale.

In Giappone, il servizio di manga web Shogakukan Ura Sunday ha pubblicato un breve fumetto di ONE volto a sponsorizzare Mob Psycho 100 III, e oltre alla pubblicità ha incluso anche l'annuncio dell'imminente uscita del fanbook di Mob Psycho 100, in uscita il 17 novembre.

Nel fanbook sarà contenuta un'intervista a ONE, che risponderà a molte domande insistenti dei fan sulla serie. Ad esempio, in essa sarà contenuta la risposta alle domande "Cosa vuole fare Mob in futuro?", "Perché Fossette rimane ancorato alla sua forma spirituale?" e "Qual è il rapporto tra Sho e Ritsu?". ONE svelerà inoltre anche i dettagli sulla passata vita amorosa di Reigen Arataka, il truffatore maestro di Mob.

Reigen è stato protagonista di un sondaggio online negli ultimi tempi, che lo ha visto uscire sconfitto soltanto dalla sfida con Sans di Undertale. Il truffatore sembrerebbe anche uno dei personaggi preferiti dell'autore ONE, che trova sempre qualche modo per inserirlo in delle situazioni esilaranti, sia con Mob che con i clienti del suo esercizio.