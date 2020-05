Mob Psycho 100: l'autore augura buon compleanno al protagonista con un magnifico sketch

Ieri, 12 maggio 2020, è stato il compleanno di Shigeo Kageyama, l'eterno quattordicenne protagonista di Mob Psycho 100. Ovviamente l'autore ONE non ha perso l'occasione per festeggiare e, sebbene non abbia lo stile preciso e dettagliato di Yusuke Murata, ha deciso di regalare ai propri fan un bellissimo sketch dedicato al suo pupillo.

Il disegno, visibile in calce all'articolo, ritrae Mob in uno dei suoi rari momenti di relax, mentre legge un libro in compagnia dello spirito maligno Dimple (Fossette nella versione italiana). L'autore ha condiviso l'immagine sul suo profilo Twitter, scrivendo semplicemente "Buon compleanno Mob!" e ottenendo circa 40.000 mi piace.

Mob Psycho 100 venne lanciato da ONE nel 2012, tre anni dopo la pubblicazione del Webcomic One-Punch Man ed in contemporanea con il remake manga dello stesso, realizzato in collaborazione con Yusuke Murata. L'opera ricevette un primo adattamento anime nel 2016 e un secondo nel 2019, premiato addirittura agli Anime Awards 2020 nelle categorie "Miglior Animazioni" e "Miglior Opening". Gran parte del successo deriva proprio dal carisma di Mob, un protagonista timido, ingenuo e di buon cuore nonché esper dal potere inquantificabile.

E voi cosa ne pensate? Vi piace lo sketch? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui voleste leggere qualche curiosità in più sull'anime invece, vi consigliamo di dare un'occhiata all'intervista concessa dal designer di Mob Psycho 100 e pubblicata sulle nostre pagine pochi mesi fa.