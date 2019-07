Mob Psycho 100: una clip tratta dall'episodio speciale sarà mostrata all'Anime Expo 2019

Un mese fa sono stati rivelati titolo e data d'uscita dell'OVA di Mob Psycho 100. L'episodio speciale andrà in onda il prossimo 25 settembre, ma a quanto sembra i presenti all'Anime Expo 2019 potranno vederne un piccolo estratto in anticipo.

Mob Psycho 100: The Spirits and Such Consultation Office's First Company Outing ~A Healing Trip that Warms the Heart~ sarà diretto da Yuzuru Tachikawa per conto di Studio Bones, e come anticipato sarà trasmesso in simulcast in tutto il mondo dal prossimo autunno.

I fan presenti all'Anime Expo comunque potranno vederne gratuitamente un pezzettino in anticipo, o per lo meno così ha dichiarato il profilo Twitter ufficiale della serie poche ore fa. Il post, visibile in calce, recita quanto segue: "Stamattina abbiamo ricevuto una clip di 15 secondi tratta dall'OVA di Mob Psycho! La mostreremo oggi al pannello WARNER dalle 15:30. Nessuno l'ha ancora visto quindi non perdetevelo!"

Vi ricordiamo che la key visual diffusa poco tempo fa mostrava Mob, Serizawa, Fossette, Reigen, Hanazawa e Ritsu in un'ambientazione innevata.

E voi cosa ne pensate? Siete curiosi? Fatecelo sapere nei commenti, mentre se siete dei fan sfegatati di Mob Psycho non perdetevi questa incredibile fanart dedicata a Reigen!