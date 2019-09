Mob Psycho 100: al via una collaborazione con Crunchyroll!

Il manga di Mob Psycho 100 si è ormai concluso da anni, ma con l'uscita delle due stagioni anime tratte dal capolavoro di ONE, molti fan hanno potuto godere della storia di Mob e Reigen. Grazie al crescente successo della serie, Crunchyroll ha quindi deciso di dare il via ad una collaborazione per il lancio di una nuova serie di prodotti a tema.

La notizia è stata svelata dal sito ufficiale e condivisa successivamente dai colleghi di Comicbook. Tra i prodotti firmati Crunchyroll/Mob Psycho, figureranno principalmente le due felpe a tema, un marsupio, un cappello e un portachiavi in acrilico, oltre a questi dovrebbero comunque essere messi in vendita altri prodotti minori.

Durante la presentazione, l'azienda ha dichiarato: "I colori degli oggetti di questa collezione sono stati scelti da voi fan! La nostra responsabile alle vendite Kristin Parcell ha deciso di parlare direttamente con voi e i colori più richiesti sono stati il giallo e il blu. Questo nuovo merchandise nasce direttamente dal vostro feedback". Potete dare un'occhiata ai prodotti cliccando sopra il link in calce all'articolo.

Crunchyroll non è certo nuova a mosse commerciali di questo genere, oltre all'attuale partnership con ONE infatti, l'azienda ha recentemente collaborato con Junji Ito, DARLING in the FRANXX e Re: Zero.

E voi cosa ne pensate? Acquisterete qualcosa? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che il nuovo OVA di Mob Psycho 100 II andrà in onda il prossimo 25 settembre, non perdetevelo!