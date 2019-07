Mob Psycho 100: il creatore della serie condivide un divertente sketch dei personaggi

Nonostante l'adattamento animato del manga Mob Psycho 100 si sia già concluso all'inizio di quest'anno, i fan sono tutti in attesa dell'arrivo dell'imminente OVA, di cui è stato pubblicato un poster teaser, che esplorerà ulteriormente il mondo di Shigeo dei suoi compagni.

Forse come anticipazione dell'episodio speciale intitolato Mob Psycho 100: The Spirits and Such Consultation Office's Company Outing ~ Un viaggio di guarigione che scalda il cuore ~, il creatore della serie ONE ha pubblicato uno sketch nuovo di zecca che farà felici gli appassionati.

Infatti, l'autore ha condiviso sul suo profilo Twitter un post che potete trovare in calce alla notizia, che vede Shigeo e gli altri protagonisti ripararsi insieme sotto un ombrello dopo essere stati presi sotto assedio dalla pioggia. Come tutti i disegni di ONE, anche questo porta con sé il suo stile caratteristico, che nonostante sia molto impreciso e mancante di tecnica, è indubbiamente caratteristico e molto divertente.

Vi ricordiamo che ONE, è anche il creatore della serie One-Punch Man, di cui vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra video recensione della seconda stagione. Purtroppo sia una terza stagione di Mob Psycho 100 che di One-Punch Man non sono ancora state annunciate, ma è molto probabile che vedremo il loro arrivo molto presto, visto il successo di entrambe le serie.