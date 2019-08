Mob Psycho 100: debutta il trailer del secondo OVA

I fan di Mob Psycho 100 sono ormai in attesa spasmodica per novità sulla serie dopo che questa si è conclusa con la stagione 2 durante l'inverno 2019. Anche se è ancora presto per una terza stagione, almeno gli appassionati dell'opera di ONE possono consolarsi con il nuovo OVA che servirà per commemorare la fine dei lavori sulla stagione.

Mob Psycho 100: The Spirits and Such Consultation Office's First Company Outing ~A Healing Trip that Warms the Heart~ arriverà il 25 settembre nell'edizione home video di Mob Psycho 100 stagione 2, manca quindi poco più di un mese all'arrivo. Ieri però, sull'account Twitter ufficiale di Mob Psycho 100, è apparso il primo teaser trailer, della durata di quindici secondi, e ci mostra già cosa vedremo in questo nuovo episodio speciale.

La trama di questo episodio OAV di Mob Psycho 100 è la seguente: Mob, Reigen, Dimple e il nuovo membro dello staff, Serizawa, decidono di fare un viaggio a delle terme sperdute chiamate Ibogami Onsen, nella prefettura Zebra. Reigen accetta la richiesta della matrona di scoprire la verità su alcune voci che circolano in zona, in modo tale da salvare la locanda. Ritsu e Teru si uniscono a questa gita e i sei si dirigono verso questa meta rilassante. Ma, durante il viaggio, Reigen e Serizawa iniziano a barcollare sul treno e in qualche modo vengono lanciati in un mondo parallelo.

Mob Psycho 100 stagione 2 è disponibile su Crunchyroll. Andato in onda tra il 7 gennaio al 1° aprile 2019, questa è composta da 13 episodi totali.