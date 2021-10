Mob Psycho 100: Il doppiatore di Mob commenta l'annuncio della terza stagione

Nei giorni scorsi è stata confermata la terza stagione di Mob Psycho 100, prodotta dallo studio BONES e ispirata alle vicende descritte nel manga di ONE. Anche il doppiatore del protagonista ha commentato questo annuncio.

Nel corso degli anni l'opera dell'autore di One-Punch Man ha riscosso un successo sempre maggiore, diventando in poco tempo uno degli anime più attesi dagli appassionati di manga. In calce alla notizia trovate quindi un messaggio condiviso su Twitter da Setsuo Ito, in cui esprime il suo entusiasmo di fronte al rinnovo per una terza parte dell'anime. Recentemente il doppiatore ha anche fatto parte del cast del videogioco di Granblue Fantasy, in attesa di riprendere il suo ruolo in Mob Psycho. Per ora comunque lo studio BONES non ha ancora annunciato quando le puntate inedite faranno il loro debutto, mentre aspettiamo anche di conoscere eventuali nuove aggiunte al cast e lo staff che si occuperà di trasporre le avventure dei protagonisti.

Sono numerosi gli appassionati delle storie di Mob e degli altri, per questo siamo sicuri che presto avremo altre informazioni riguardo la serie, nel frattempo, se non la avete ancora letta, ecco la nostra recensione dell'OAV di Mob Psycho 100, mentre un fan ha notato un easter egg di One-Punch Man in una puntata della prima stagione.