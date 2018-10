Mob Psycho 100, ecco il primo trailer della seconda stagione!

Dopo l'annuncio della seconda stagione e le varie informazioni dei mesi scorsi, i fan di Mob Psycho 100 possono finalmente vedere con i propri occhi quello che li attende, grazie al primo trailer ufficiale della serie. Diamo un'occhiata a quello che succederà al nostro Shigeo Kageyama, ancora alle prese con i suoi bizzarri poteri.

Gli appassionati della serie di Mob Psycho 100 hanno atteso a lungo l'arrivo della seconda stagione, e se ancora dovranno aspettare che il 2019 la porti fattivamente sugli schermi, ora possono ammirare il primo, adrenalinico, trailer ufficiale appena pubblicato. Il filmato, che ha fatto la sua apparizione su Youtube, ci mostra in maniera dettagliata quello che vedremo nelle puntate che comporranno la stagione, con Kageyama che sembra essere più in difficoltà che mai nel controllare i propri poteri.

Come potete vedere, il nostro protagonista non avrà vita facile, anche per via del fatto che si ritroverà per la prima volta con una ragazza al fianco, un dettaglio che non lo aiuterà di certo a controllare meglio le sue emozioni, che sappiamo essere alla base dei suoi poteri psichici. Il trailer mostra del resto che le minacce di carattere sovrannaturale non mancheranno, e Kageyama dovrà ricorrere a tutte le sue capacità per tenerle a bada.

Ricordiamo che il primo episodio della seconda stagione farà il suo debutto il prossimo 16 novembre in anteprima mondiale alla Anime NYC convention, per poi arrivare in forma completa nel gennaio del 2019.

Mob Psycho 100, manga scritto e disegnato da ONE, autore famoso soprattutto per One-Punch Man, è stato pubblicato sulle pagine di Ura Sunday dal 2012 al 2017. Il manga racconta la storia di Shigeo Kageyama, uno studente di 14 anni con delle abilità sovrannaturali. Il giovane fa di tutto per tenere a freno i suoi poteri psichici, ma questi, comunque, lo portano spesso in situazioni pericolose. Per controllare i suoi poteri, che col tempo crescono sempre di più, tenta di controllare le sue emozioni.

In Italia il titolo è edito da Star Comics. Il manga ha ricevuto anche un adattamento animato, di cui la prima serie è andata in onda nel 2016, realizzata dallo studio BONES, mentre la seconda (appena descritta nell'articolo), sempre realizzata dallo stesso studio, vedrà il ritorno del regista della prima stagione, Yuzuru Tachikawa.