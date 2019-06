Mob Psycho 100, l'episodio speciale sarà trasmesso in simultanea con il mondo!

ONE è uno degli autori più geniali degli ultimi 10 anni, realizzando ancor prima di One Punch Man quello strepitoso gioiello firmato Mob Psycho 100. E proprio questo titolo, infatti, sarà l'ospite d'onore del Crunchyroll Expo 2019.

In occasione, dunque, del suddetto evento che avrà luogo dal 30 agosto al 1° settembre, il distributore streaming statunitense ha annunciato che l'episodio speciale di Mob Psycho 100 sarà proiettato in simultanea con il mondo, presumibilmente anche in Italia. Non solo, nonostante non siano state diffuse notizie circa la data di inizio della trasmissione, al CR Expo presiederanno anche il regista Yuzuru Tachikawa e il doppiatore di Mob, Setsuo Ito. Un evento in pompa magna quello promosso da Crunchyroll, che ha tutte le intenzioni di sponsorizzare al limite un progetto tanto importante e, chissà, che magari non ci delizi con un annuncio su una possibile terza serie animata.

Dopotutto, lo studio Bones è stata in grado di stupirci con animazioni pazzesche, complici uno staff di eccezione per un titolo ambizioso come Mob Psycho 100. Qualora foste interessati all'incredibile opera di ONE, vi invitiamo a recuperare la nostra Recensione dell'anime, per farvi trovare pronti a questa nuova puntata speciale.

La storia narra le vicende di Shigeo Kageyama, soprannominato Mob, un esper potentissimo che non riesce a stare a contatto con le altre persone. Inoltre, a causa del suo potere influenzato dalle sue emozioni, è costretto a ingabbiare i suoi sentimenti, dando il via a una parabola di avventure impossibili da lasciarvi scappare.