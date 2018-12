Mob Psycho 100 e Girly Air Force tra i simulcast italiani di Crunchyroll per inizio 2019

Tramite un annuncio sul suo sito ufficiale, la piattaforma streaming Crunchyroll ha annunciato le serie che andranno in simulcast nel corso dei primi mesi dell'imminente 2019. Tra quelle che potremo visionare anche in Italia ci sono Mob Psycho 100 II e Girly Air Force; vediamo tutti i dettagli.

Crunchyroll ha regalato agli appassionati dell'animazione un annuncio per rendere più dolce questo periodo conclusivo dell'anno, in modo da mettere sul piatto un'ulteriore dose hype per il 2019 in procinto di iniziare. Grazie ad una nota sul sito ufficiale, la piattaforma streaming ci informa sulle serie che andranno in simulcast nei primi mesi del nuovo anno; tra quelle che approderanno anche nella nostra penisola ci sono Mob Psycho 100 II, Girly Air Force e The Price of Smiles. Andiamo a vedere come vengono descritte nell'annuncio sopracitato:

"Mob Pyscho 100 II

Inizio: lunedì 7 gennaio 2019

Shigeo Mob Kageyama è un ordinario studente che vuole solo vivere una vita normale. Nonostante possa con facilità scomparire tra la folla, lui è un l'esper più potente che ci sia. Poi ci sono le vite di coloro che vivono al suo fianco e i sentimenti che lentamente crescono dentro di lui e rischiano di esplodere. Senza contare il misterioso gruppo "Claw", che si erge ancora una volta contro di lui. Nel bel mezzo della sua giovinezza, dove lo porterà il suo cuore in tumulto?

Girly Air Force

Inizio: giovedì 10 gennaio 2019

Delle misteriose creature volanti chiamate Zai appaiono improvvisamente e mettono rapidamente in ginocchio l'intera forza aerea del genera umano. Per combatterli, l'umanità modifica delle armature meccaniche aeree per creare dei soldati chiamati "Daughters", che sono controllate a loro volta da dei meccanismi di pilotaggio automatizzati chiamati "Anima", con l'aspetto di giovani ragazze umane. La storia comincia quando Narutani Kei, un ragazzo che spasima per prendere il volo, incontra una di queste armi, di colore rosso, insieme al suo pilota, l'Anima chiamata Gripen. Quest'ultima rappresenta l'asso nella manica per la sopravvivenza del genere umano.

The Price of Smiles

Inizio: venerdì 4 gennaio 2019

In un pianeta molto molto lontano dalla terra, esiste un regno in cui abbondano i sorrisi. La Principessa Yuki ha dodici anni e comincia a salire sulle montagne russe che sono i sentimenti dell'adolescenza. I giorni portano ognuno lacrime, risate e anche qualche piccola storia d'amore. Il palazzo è pieno di divertimento, e i vassalli che la servono non fanno che aggiungere colore alla sua vita. C'è il tutore Layla, Izana il consigliere politico, Harold il Gran Maestro, e ovviamente Joshua, il suo più caro amico d'infanzia.

"Yuki, finché avrai la voglia e la passione portai fare qualsiasi cosa" dice Joshua.

"Ugh. Ancora con questa storia Joshua? Devi comportarti in maniera più dignitosa!" rispronde lei.

La diciassettenne Stella è una guerriera brillante. Anche considerato che è fredda come il ghiaccio, non manca mai di sorridere. Perchè sorridere è indispensabile per vivere.

Questa è la storia di due ragazze nate su due pianeti molto distanti."

Al termine dell'annuncio Crunchyroll ci consiglia di rimanere sulle loro pagine per ulteriori annunci nei prossimi giorni.