Mob Psycho 100 II: nasce un sito ispirato all'agenzia di Reigen per promuovere la serie

Scopriamo insieme l'ultima e davvero stravagante trovata che Crunchyroll ha ideato per promuovere una delle serie più apprezzate del suo palinsesto: Mob Psycho 100. La campagna pubblicitaria della seconda stagione infatti comprende anche l'apertura di un sito creato seguendo i dettami del mitico Reigen Arataka.

Avete mai pensato di rivolgervi all'agenzia di Reigen Arataka di Mob Psycho 100? Se la vostra risposta è sì, sappiate che non si tratta più di un desiderio irrealizzabile. Ormai siamo abituati a qualsiasi espediente quando si parla di campagna pubblicitaria, ma l'ultima trovata ideata da Crunchyroll per promuovere la seconda stagione della suddetta serie animata, ha davvero sorpreso molti degli appassionati e degli addetti ai lavori.

Nelle ultime ore infatti, è stato inaugurato un sito, www.spiritsandsuch.com, che ha lo scopo di riproporre per i fan l'esperienza di rivolgersi all'agenzia che Reigen Arataka gestisce all'interno di Mob Psycho 100, con il fondamentale contributo, ovviamente, di Mob. L'idea viene dal responsabile del marketing e dei social media di Crunchyroll, Andrea Ramirez, che ha anche rilasciato delle dichiarazioni a Kotaku fingendo di essere uno dei dipendenti dell'inimitabile personaggio:

"Avete mai sentito parlare Reigen? Lui è davvero un uomo incredibile, lavora durissimo per aiutare chiunque, e così anche noi abbiamo capito che dovevamo fare altrettanto! Spirits and Such è stato creato in modo che le persone potessero avere un accesso facile ed immediato al PIU' GRANDE SENSITIVO DEL VENTUNESIMO SECOLO. Non puoi mai sapere quando potresti avere bisogno di assistenza spiritica.

Reigen non ha nessun bisogno di fare domande, può vedere chiunque e qualsiasi cosa! Il tipo di potere che possiede è inimmaginabile. Mob è una persona tranquilla, ma penso che chiederebbe quanto stiamo venendo pagati per fare questo lavoro."

Insomma, se volete avere un assaggio delle incredibili potenzialità di Reigen (o almeno di quelle che dice di avere...), non vi resta che visitare il sito in questione, che gli appassionati di Mob Psycho 100 non potranno che trovare divertentissimo, anche solo a vederlo a livello estetico e strutturale.