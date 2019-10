Mob Psycho 100 II, il regista Yuzuru Tachikawa: 'Produzione? Abbiamo faticato moltissimo'

Il nuovo OVA di Mob Psycho 100 II ha debuttato lo scorso 24 settembre su Crunchyroll, incontrando l'approvazione dei fan e coronando l'ottimo lavoro svolto dallo staff di Studio Bones in questo 2019. Recentemente però, il regista della serie ha dichiarato che non è tutto oro quello che luccica, almeno secondo quanto riportato da Comicbook.

Durante un'intervista concessa ai colleghi americani infatti, Yuzuru Tachikawa ha dichiarato: "La produzione di Mob Psycho 100 II? Beh, non sapendo esattamente come trasportare le vicende del manga nell'anime, è stato principalmente un lungo lavoro di trial and error. Alla fine siamo stati fortunati perché le particolarità che caratterizzano quest'opera ci hanno permesso di sperimentare un po'. Ci sono state molte difficoltà, ma fortunatamente molti giovani animatori ci hanno dato una mano!".



La seconda stagione di Mob Psycho in realtà è stata addirittura più elogiata della prima. Gli ultimi episodi in particolare sono stati elogiati per l'enorme qualità delle animazioni, e hanno permesso alla serie di ottenere un punteggio pieno in diversi siti di critica internazionale.



E voi cosa ne pensate? Avete apprezzato il lavoro svolto da Studio Bones? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che è disponibile da qualche giorno la nostra recensione dell'OVA di Mob Psycho 100, quindi non perdete l'occasione per dargli un'occhiata!