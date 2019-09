Mob Psycho 100 II: il secondo OVA è disponibile da oggi su Crunchyroll!

Il nuova OVA di Mob Psycho 100 II è finalmente disponibile alla visione su Crunchyroll, secondo quanto dichiarato dalla piattaforma streaming sul proprio profilo Twitter. La puntata, intitolata The Spirits and Such Consultation Office's First Company Outing ~A Healing Trip that Warms the Heart~, è disponibile con i sottotitoli in italiano.

Per chi non avesse letto l'opera di ONE, ricordiamo che la sinossi dell'episodio speciale recita quanto segue: "Mob, Reigen, Dimple e il nuovo membro dello staff, Serizawa, decidono di fare un viaggio a delle terme sperdute chiamate Ibogami Onsen, nella prefettura Zebra. Reigen accetta la richiesta della matrona di scoprire la verità su alcune voci che circolano in zona, in modo tale da salvare la locanda. Ritsu e Teru si uniscono a questa gita e i sei si dirigono verso questa meta rilassante. Ma, durante il viaggio, Reigen e Serizawa iniziano a barcollare sul treno e in qualche modo vengono lanciati in un mondo parallelo". Un trailer ufficiale è stato mostrato circa un mese fa.

La puntata è stata nuovamente diretta da Yuzuru Tachikawa, già regista delle prime due stagioni, ed è stata animata da Studio Bones. Un'edizione home video sarà diffusa in Giappone a partire da domani, 25 settembre 2019.

E voi cosa ne pensate? Avete già visto l'episodio? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!