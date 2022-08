Mob Psycho 100 III, l'autore del manga ONE è stato coinvolto moltissimo nella produzione

Ottobre 2022 sarà un mese di fuoco per gli anime, con l'esordio e il ritorno di molte serie attesissime. Partendo dalle novità Chainsaw Man e Blue Lock, fino alle nuove stagioni di My Hero Academia, Bleach e Mobile Suit: Gundam, la stagione anime autunnale 2022 sarà piena di grandi produzioni, e non può certo mancare Mob Psycho 100 III.

La nuova stagione dello splendido prodotto basato sul manga di ONE di studio BONES ha stupito tutti con le prime due stagioni, animate splendidamente, che hanno saputo conquistarsi un ottimo seguito. Le vicende dell'esper Mob e dei suoi compagni riescono infatti a essere tanto spettacolari quanto esilaranti.

Recentemente, il presidente di Studio BONES ha parlato del coinvolgimento di ONE nella produzione di Mob Psycho 100 III, dichiarando che: "La trama della terza stagione non è stata ancora resa nota e tutto ciò che si sa sull'anime è quanto visto nei trailer pubblicati. Spero che i fan attendano con trepidazione la nuova stagione. Il creatore del manga di Mob Psycho 100 ha aiutato in diversi modi la produzione. Nelle prime due stagioni, ci aveva aiutato molto a scrivere la sceneggiatura, confrontandosi con gli scrittori e discutendo di cosa sarebbe dovuto accadere, e poi ha fatto la stessa cosa anche con l'OVA. ONE nell'OVA ci ha aiutati a pianificare la storia, e in Mob Psycho 100 III ci sono cose come le relazioni tra i personaggi e diversi eventi con cui ci ha aiutato."

Siete favorevoli a un grande coinvolgimento dell'autore della storia originale in un adattamento anime?

Vi lasciamo al video con protagonista Teruki Hanazawa di Mob Psycho 100 III e al trailer e poster di Mob Psycho 100 III all'Anime Expo